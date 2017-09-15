Рынок акций Шанхая закрылся в минусе, индексы Гонконга разнонаправленны

Фондовый рынок Шанхая снизился по итогам пятничных торгов и понес недельные потери, поскольку череда пессимистичных данных позволила предположить, что вторая по величине в мире экономика начинает терять импульс роста из-за увеличения стоимости заимствований и сокращения мощностей.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, завершил торги практически без изменений на отметке 3.831,30 пункта, а индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,5 процента, закрывшись на отметке 3.353,62 пункта.

За неделю CSI300 вырос на 0,1 процента, а SSEC снизился на 0,3 процента.

Инвестиции в основные средства, ключевой драйвер роста китайской экономики, увеличились на 7,8 процента в период с января по август в годовом исчислении, при этом темпы роста были самыми медленными почти за 18 лет. Рост промпроизводства и розничных продаж также не оправдал прогнозы.

Индекс, отслеживающий динамику ресурсного сектора, сбавил 1,7 процента, так как инвесторы продавали бумаги производителей стали, угля и цветных металлов, многие из который существенно выросли с начала года. Сам индекс в 2017 году укрепился уже на 31 процент.

Индекс застройщиков вырос на 3 процента вопреки общей слабости рынка, при этом бумаги “тяжеловеса” сектора China Vanke подскочили на 6,3 процента до рекордного пика.

Фондовый рынок Гонконга завершил торги пятницы без резких колебаний, так как инвесторы в основном проигнорировали новость о ракетном запуске КНДР, в то время как разочаровывающие данные об инвестициях в Китае оказали давление на сырьевой сектор.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,1 процента до 27.807,59 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,3 процента, закрывшись на отметке 11.067,55 пункта.

За неделю HSI вырос на 0,5 процента, а HSCE опустился на 0,7 процента.

Индекс сырьевого сектора потерял более 2 процентов.