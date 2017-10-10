Рынки акций Китая и Гонконга завершили сессию в плюсе

Китайский фондовый рынок завершил торги понедельника в плюсе, сумев отыграть первоначальные потери, во многом благодаря росту акций компаний потребительского сектора и сектора здравоохранения.

В фокусе внимания инвесторов - экономическая статистика за третий квартал и финансовые отчеты компаний.

Индекс “голубых фишек” CSI300, который в определенный момент торгов снизился на 0,7 процента, завершил сессию на отметке 3.889,86 пункта, на 0,2 процента выше уровня предыдущего закрытия. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,3 процента и закрылся на отметке 3.382,99 пункта.

Экономическая статистика, которая будет опубликована в предстоящие недели, как ожидается, укажет на продолжение устойчивого роста в сентябре, хотя многие аналитики прогнозируют некоторое замедление темпов в ближайшие месяцы из-за повышения стоимости заимствований и охлаждения рынка жилья.

Секторы продемонстрировали смешанную динамику.

Акции защитных секторов, таких как потребительский сектор и сектор здравоохранения, вышли в лидеры роста после обещания правительства углубить реформирование системы здравоохранения. Бумаги сырьевых и энергетических компаний сдали позиции на фоне повсеместной коррекции на сырьевом рынке.

Фондовый рынок Гонконга в понедельник повысился, несмотря на небольшие потери Уолл-стрит, чему способствовал рост акций компаний телекоммуникационного сектора и сектора недвижимости.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,6 процента до 28.490,83 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,3 процента, закрывшись на отметке 11.418,76 пункта.

Телекоммуникационный сектор вырос на 1,2 процента во главе с акциями государственной China Telecom Group, которые подскочили более чем на 4 процента до максимума более одного года.

Акции компаний сектора недвижимости также укрепили позиции. Бумаги New World Development достигли четырехлетнего пика.