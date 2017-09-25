Китайский рынок акций снизился, Гонконг пережил худший день за шесть недель

Китайский фондовый рынок завершил торги понедельника в минусе на фоне падения акций компаний-застройщиков после введения правительством новых ограничительных мер для сдерживания роста перегретого рынка недвижимости.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,5 процента до 3.817,79 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,3 процента и закрылся на отметке 3.341,55 пункта.

Наибольшее давление на рынок оказали акции компаний, занятых в сфере недвижимости - индекс, отслеживающий стоимость бумаг крупных компаний-застройщиков, упал на 5,1 процента, показав максимальный однодневный спад с начала 2016 года.

Ряд административных центров провинций Китая предприняли новые меры с целью замедлить темпы продаж жилья и уменьшить сохраняющиеся опасения, которые могут дестабилизировать рынок в преддверии очередного съезда Коммунистической партии Китая.

Индекс, отслеживающий акции китайских сырьевых компаний, снизился на 2 процента.

Большинство секторов сдали позиции. Бумаги компаний потребительского сектора и сектора здравоохранения вышли в плюс.

Фондовый рынок Гонконга в понедельник понес максимальные однодневные потери за последние шесть недель - падение акций компаний по продаже недвижимости усугубило и без того нестабильную ситуацию на рынке на фоне “ястребиной” риторики ФРС США и решения агентства Standard & Poor’s понизить кредитный рейтинг КНР.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 1,4 процента до 27.500,34 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,8 процента, закрывшись на отметке 10.912,46 пункта.

Снижение котировок наблюдалось по всему спектру рынка

Индекс, отслеживающий акции китайских компаний-застройщиков, упал более чем на 8 процентов.

Индекс компаний сырьевого сектора потерял более 3 процентов.