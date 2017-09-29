Акции Китая выросли в надежде на реформы госкомпаний, Гонконг снизился

Китайский фондовый рынок уверенно вырос в пятницу благодаря надеждам инвесторов на продолжение реформ госкомпаний и потребительскому сектору, на руку которому должно сыграть недельное празднование Дня образования КНР.

Индекс “голубых фишек” CSI300 вырос на 0,4 процента, до 3.836,50 пункта, а Shanghai Composite прибавил 0,3 процента до 3.348,94 пункта.

За месяц CSI300 вырос на 0,4 процента, за квартал - на внушительные 4,6 процента, а за 2017 год - уже на 16 процентов. В основном индекс поднялся за счёт длящегося уже год строительного бума в стране.

Большинство секторов выросли в последний торговый день перед недельными каникулами. Индекс, отражающий динамику китайского потребительского сектора, вырос на 0,8 процента.

Китайские рынки будут закрыты всю следующую неделю из-за презднования Дня основания КНР.

Акции Гонконга также выросли, однако основной индекс снизился впервые за месяц в этом году.

Индекс Hang Seng вырос на 0,5 процента до 27.554,30 пункта, однако снизился на 1,5 процента в сентябре.

Индекс China Enterprises прибавил 0,3 процента до 10.910,04 пункта. За месяц индекс вырос на 0,2 процента, а за квартал - на 8,6 процента.

Акции сектора недвижимости и ресурсов выросли, однако сектор телекоммуникаций снизился.

Инвесторы будут пристально следить за грядущим съездом компартии Китая, который начнётся 18 октября.