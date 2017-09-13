Китайский фондовый рынок продолжил расти, индексы Гонконга снизились

Китайский фондовый рынок повысился по итогам торгов среды, приблизившись к максимумам 20 месяцев, поскольку хорошие экономические данные и надежды на дальнейшие реформы укрепили уверенность инвесторов, даже несмотря на ужесточение регулирования, направленное против более рискованных видов кредитования.

Как индекс “голубых фишек” CSI300, так и индекс Shanghai Composite прибавили по 0,1 процента, закрывшись на отметках 3.842,61 пункта и 3.384,15 пункта соответственно.

В лидеры роста вышли акции компаний потребительского сектора и сектора недвижимости, тогда как бумаги банков сдали позиции.

Акции компаний, связанных с Apple Inc , таких как Zhejiang Crystal Optech и Goertek, упали в цене из-за фиксации прибыли инвесторами после презентации долгожданного iPhone X. Назначенный на 3 ноября старт продаж нового смартфона заставил задуматься о возможных трудностях с поставками в преддверии праздничного сезона.

В последние месяцы на китайском фондовом рынке в целом наблюдается оживление благодаря хорошим показателям корпоративной прибыли и экономическому росту.

Индекс, отражающий уровень уверенности инвесторов, поднялся до 58,6 пункта, максимального уровня с января 2016 года, так как инвесторы испытывают больше оптимизма относительно экономической ситуации в стране и за рубежом, по данным China Securities Investor Protection Fund.

Фондовый рынок Гонконга завершил торги среды в минусе, несмотря на подъем Уолл-стрит до рекордных максимумов минувшей ночью.

Индекс Hang Seng снизился на 0,3 процента до 27.894,08 пункта, индекс China Enterprises потерял 0,5 процента, закрывшись на отметке 11.187,07 пункта.

Наибольшее давление на рынок оказали акции финансового сектора. Бумаги сырьевого сектора между тем продолжили расти.

Индекс, отслеживающий акции производителей сырьевых товаров, повысился примерно на 2 процента вслед за акциями китайских металлургических предприятий, таких как Maanshan Iron и Angang Steel.