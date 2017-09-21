Китайский фондовый рынок снизился

Основные фондовые индексы Китая снизились по итогам торгов четверга на фоне ослабления акций компаний-застройщиков и сырьевых предприятий, которое нивелировало рост финансовых компаний ввиду ожиданий еще одного повышения процентных ставок в США.

Федеральная резервная система США в среду сообщила, что в октябре начнет сокращать находящиеся на балансе $4,2 триллиона бумаг и просигнализировала о возможности еще одного повышения ставки до конца 2017 года.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,1 процента до 3.837,82 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,2 процента и закрылся на отметке 3.357,81 пункта.

Секторы продемонстрировали смешанную динамику.

Акции финансовых компаний укрепились за счет перспективы повышения ставок в США, прибавив 0,7 процента.

Бумаги компаний по продаже недвижимости расширили потери, снизившись на 1,3 процента.

Также достаточно сильно пострадали акции сырьевых предприятий, которые потеряли 1,7 процента, копируя динамику сырьевых рынков, на фоне укрепления доллара после решения ФРС и фиксации прибыли инвесторами после наблюдавшегося ранее в этом году роста.

Фондовые индексы Гонконга завершили торги четверга вблизи уровней закрытия предыдущей сессии, так как рост акций финансовых и потребительских компаний компенсировал падение сырьевых бумаг.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 0,1 процента до 28.110,33 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, вырос на 0,2 процента, закрывшись на отметке 11.198,32 пункта.

Индекс, отслеживающий акции компаний сырьевого сектора, упал примерно на 2 процента на фоне снижения сырьевых цен.