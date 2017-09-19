Рынки акций Китая и Гонконга снизились в ожидании итогов заседания ФРС

Китайский фондовый рынок завершил торги вторника на отрицательной территории в ожидании указаний со стороны ФРС США относительно дальнейшего курса монетарной политики.

В то же время участники рынка проявляли осторожность ввиду возможного дефицита ликвидности в преддверии национального праздника - Дня образования КНР.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 0,3 процента до 3.832,12 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,2 процента и закрылся на отметке 3.356,84 пункта.

На двухдневном заседании, которое стартует во вторник, Федрезерв, как ожидается, сделает еще один шаг в сторону нормализации политики и объявит о планах начать сокращение баланса объемом $4,2 триллиона.

Аппетит инвесторов к рисковым активам ослаб также на фоне неоднозначных экономических данных из КНР, свидетельствующих о замедлении в некоторых областях экономики, таких как инвестиции в основной капитал, но и устойчивом развитии в других, включая превысившие ожидания данные о кредитах.

Кроме того, на рынке усилилось беспокойство по поводу сезонной нехватки ликвидности ближе к концу третьего квартала в связи с празднованием Дня образования КНР, который отмечается в течение недели.

Большинство секторов утратили позиции. В лидерах падения - акции фармацевтических и инфраструктурных компаний.

Бумаги компаний по продаже недвижимости между тем продолжили опережать рынок, прибавив 1,7 процента.

Фондовый рынок Гонконга во вторник также закрылся в минусе, несмотря на подъем Уолл-стрит, так как ожидания итогов заседания ФРС и недавняя экономическая статистика Китая приглушили аппетит инвесторов к риску.

Индекс Hang Seng опустился на 0,4 процента до 28.051,41 пункта, индекс China Enterprises потерял 0,6 процента, завершив сессию на отметке 11.125,71 пункта.

Большинство секторов снизились вслед за акциями энергетических и сырьевых компаний.