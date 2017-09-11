Фондовый рынок Китая завершил торги малоподвижно, Гонконг вырос

Китайский фондовый рынок закрылся малоподвижной динамикой в понедельник, инвесторы приветствовали намерение правительства расмотреть вопрос о запрете автомобилей с бензиновым двигателем, а новые меры центробанка, направленные на сдерживание стремительного роста юаня, также оказались в центре внимания инвесторов.

Индекс “голубых фишек” CSI300 к концу торгов остался у прежнего значения 3.825,65 пункта, а индекс Shanghai Composite вырос на 0,3 процента до 3.376,42 пункта.

Акции китайских автомобильных компаний, производящих автомобили на альтернативных источниках энергии, выросли после сообщения чиновника о том, что руководство КНР начало рассматривать возможность запрета автомобилей с бензиновым двигателем.

Индекс производителей автомобилей на новых источниках энергии подскочил на 5,6 процента до рекордного максимума со времени своего появления в начале 2016 года, набрав 20 процентов за год.

Инвесторы пристально следили за действиями китайского центробанка, сдерживающего рост юаня. В понедельник Народный банк Китая сообщил, что отменил требования к резервам финансовых учреждений для торговли форвардами на юань.

Динамика секторов оказалась смешанной. Рынок поднялся за счёт производителей материалов, в то время как сектор недвижимости снизился.

Акции China Molybdenum выросли на максимально допустимое значение 9,9 процента, поскольку инвесторы ожидают, что производителю будет выгоден запрет КНР на автомобили с бензиновым двигателем.

Акции Гонконга, тем временем, выросли на максимальное значение за неделю благодаря ожиданиям реформирования китайских госкомпаний, а также ослабления контроля над оттоком капитала.

Индекс Hang Seng вырос на 1,0 процент до 27.955,13 пункта, а индекс China Enterprises поднялся на 0,6 процента до 11.221,13 пункта.

Большинство секторов выросло, прежде всего финансовый и IT-сектор.