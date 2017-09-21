Цены на нефть усилили снижение, инвесторы ждут встречи ОПЕК+ в Вене

Цены на нефть усилили снижение на вечерних торгах четверга: в фокусе внимания инвесторов – завтрашняя встреча министров ОПЕК+ в Вене, на которой они обсудят дальнейшую судьбу глобального пакта об ограничении добычи сырья.

К 16.55 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,73 процента до $55,88 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $50,24 за баррель, на 0,89 процента ниже предыдущего закрытия.

Против рынка сыграло превысившее прогнозы наращивание недельных запасов сырья в США.

Запасы нефти в США увеличились за неделю к 15 сентября на 4,59 миллиона баррелей до 472,83 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали рост на 3,5 миллиона, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

Запасы бензина и дистиллятов за неделю снизились на 2,13 миллиона баррелей и 5,69 миллиона баррелей соответственно.

Добыча нефти в США практически восстановилась после урагана “Харви”, выведшего из строя около четверти мощностей переработки в стране и приведшего к остановке производства сырья на ряде участков. В настоящий момент, по данным EIA, добыча нефти в США составляет 9,51 миллиона баррелей в сутки.

Рост добычи в США является одним из основных факторов, подрывающих усилия ОПЕК и не входящих в нефтекартель государств, включая Россию, которые в конце декабря 2016 года договорились ограничить производство сырья на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения и поддержания цен на сырьё. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

В то же время в пользу ОПЕК говорит сохраняющаяся структура бэквордации на рынке североморского эталона, когда стоимость партий с отгрузкой в ближайшие даты превышает отсроченные.