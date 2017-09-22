Нефть Brent в плюсе, котировки WTI стабильны на вечерних торгах пятницы

Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику на вечерних торгах пятницы: котировки европейского маркерного сорта Brent умеренно растут, американского бенчмарка – стабильны.

К 16.55 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,57 процента до $56,75 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $50,53 за баррель, на 0,04 процента ниже предыдущего закрытия.

Глобальный переизбыток на мировом рынке нефти сокращается благодаря ограничению добычи сырья ОПЕК и не входящими в организацию странами, сказали отраслевые министры в пятницу в Вене.

Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения и поддержания цен на сырьё. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Нефтепроизводители, вероятно, будут решать вопрос о необходимости продлевать соглашение не раньше января 2018 года, сказал министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, запасы нефти в плавучих хранилищах сокращаются с июня, а запасы в странах ОЭСР в августе снизились до 3 миллиардов баррелей.

Если в пользу ОПЕК говорит установившаяся структура бэквордации на рынке североморского эталона – когда стоимость партий с отгрузкой в ближайшие даты превышает отсроченные, – то против играет рост добычи в не входящих в пакт странах, главным образом в США.

Текущая добыча нефти в США находится на уровне 9,51 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA). По прогнозам ведомства, в 2018 году она вырастет до 9,8 миллиона баррелей в сутки.