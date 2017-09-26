Цены на нефть стабильны утром вторника

Цены на нефть малоподвижны утром во вторник, продолжая торговаться у многомесячных максимумов на фоне угрозы Турции заблокировать транзит сырья из Иракского Курдистана на внешние рынки.

К 9.46 фьючерсы на нефть сорта Brent подросли на 0,07 процента до $59,06 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,14 за баррель, на 0,15 процента ниже предыдущего закрытия.

Основным фактором поддержки европейскому маркерному сорту аналитики называют уверенность основных нефтепроизводителей в выравнивании баланса глобального спроса и предложения.

Глобальный переизбыток на мировом рынке нефти сокращается благодаря ограничению добычи сырья ОПЕК и не входящими в организацию странами, сказали отраслевые министры в пятницу в Вене.

Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради поддержания цен на сырье. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

На стороне рынка также выступает возможная блокировка транзита нефти из Иракского Курдистана через Турцию. Такую угрозу озвучил вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Речь идет об объеме 500.000-600.000 баррелей нефти в сутки, которые по трубопроводу прокачиваются в турецкий порт Джейхан.

На дальнейшую динамику нефтяных котировок могут повлиять данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США – сегодня поздно вечером от Американского института нефти (API) и завтра от Управления энергетической информации (EIA).