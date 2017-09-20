Нефть дорожает за счет перспективы продления глобального пакта ОПЕК+

Цены на нефть растут утром в среду: поддержкой котировкам стали сообщения о возможном продлении глобального пакта ОПЕК+ и оказавшееся скромнее прогнозов увеличение недельных запасов сырья в США.

К 9.31 фьючерсы на нефть сорта Brent подросли на 0,45 процента до $55,39 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,86 за баррель, на 0,77 процента выше предыдущего закрытия.

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби сказал вчера, что ОПЕК в настоящий момент обсуждает дальнейшую судьбу глобального нефтяного пакта. Речь идет, среди прочего, о продлении его действия после марта 2018 и более масштабном сокращении добычи сырья, добавил он, оговорившись, что конкретного решения пока нет.

Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения и поддержания цен на сырье. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Министры некоторых стран ОПЕК и не входящих в картель соберутся в эту пятницу в Вене.

Некоторые аналитики при этом настроены скептически.

“Спрос на сырую нефть не велик, и перспективы изменения ситуации в ближайшем будущем я не вижу. Мы не ожидаем роста спроса в четвертом квартале 2017 года, а значит, уровень предложения нужно будет контролировать еще строже”, – сказал эксперт Marex Spectron.

“Но это будет непросто, учитывая прогнозируемое повышение производительности бурения нефтяных скважин в США”, – добавил он.

Запасы нефти в США увеличились на 1,4 миллиона баррелей до 470,3 миллиона за неделю к 15 сентября, тогда как аналитики предсказывали рост на 3,5 миллиона баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API).

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации сегодня в 17.30.