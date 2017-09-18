Цены на нефть стабильны, восстановление спроса со стороны НПЗ в США поддержало рынок

Цены на нефть стабильны утром в понедельник: восстановление работы НПЗ в США после ураганов и сокращение числа буровых поддержали рынок.

К 9.34 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,13 процента до $55,69 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $50,01 за баррель, на 0,24 процента выше предыдущего закрытия.

“Прогнозы спроса от ОПЕК и МЭА... по-прежнему поддерживают ”бычьи“ настроения на рынке. Кроме того, НПЗ восстанавливаются после ураганов гораздо быстрее”, – сказали аналитики ANZ.

Переизбыток сырья на мировом рынке нефти начинает сокращаться за счёт превосходящего прогнозы роста спроса в Европе и США, а также благодаря сокращению добычи ОПЕК и не входящими в картель странами, сообщило Международное энергетическое агентство.

Ведомство повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2017 году до 1,6 миллиона баррелей в сутки с 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Среди других факторов поддержки рынку аналитики называют замедление темпов роста добычи ресурсов сланцевой нефти в США. На прошлой неделе число буровых установок в США сократилось на семь штук до 749, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Но несмотря на признаки выравнивания баланса глобального спроса и предложения, некоторые аналитики говорят, что последствия ураганов не позволяют строить долгосрочные прогнозы.

Нефтяной сектор США продолжает восстанавливаться после прошедшего по американскому побережью Мексиканского залива урагана “Харви”, который привёл к остановке около четверти перерабатывающих мощностей страны. Shell в воскресенье начала перезапуск своего НПЗ в Техасе мощностью переработки 325.700 баррелей в сутки.