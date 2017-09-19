Цены на нефть развернулись в минус на вечерних торгах вторника

Цены на нефть умеренно снижаются на вечерних торгах вторника из-за прогноза роста добычи ресурсов сланцевой нефти в США.

К 17.34 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,40 процента до $55,26 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,81 за баррель, на 0,2 процента ниже предыдущего закрытия.

Добыча сланцевой нефти в США в октябре вырастет десятый месяц подряд, следует из ежемесячного обзора Управления энергетической информации (EIA).

Внутридневной разворот нефтяных котировок в плюс обеспечили сообщения о сокращении поставок сырья Саудовской Аравией.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии снизился до 6,693 миллиона баррелей в сутки в июле с 6,889 миллиона баррелей в сутки в графике отгрузок июня, показала статистика JODI.

Среди других факторов поддержки аналитики называют оптимистичный прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) и ослабление доллара.

Ведомство повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2017 году до 1,6 миллиона баррелей в сутки с 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Поддержали “бычьи” настроения на рынке и слова министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби, который сказал, что ОПЕК в настоящий момент обсуждает дальнейшую судьбу глобального нефтяного пакта. Речь идёт, среди прочего, о продлении его действия после марта 2018 и более масштабном сокращении добычи сырья, добавил он.

Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения и поддержания цен на сырьё. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Сам Ирак, по словам министра, перевыполнил обязательства в рамках сделки и ограничил объём собственного производства на 260.000 баррелей в сутки.

Министры некоторых стран ОПЕК и не входящих в картель соберутся в эту пятницу в Вене, чтобы оценить успех общего дела.