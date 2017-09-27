Нефть дорожает при поддержке снижения запасов сырья в США

Цены на нефть растут утром в среду при поддержке снижения запасов сырья в США и возможной остановки экспорта из Иракского Курдистана через Турцию.

К 9.21 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,62 процента до $58,80 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,25 за баррель, на 0,71 процента выше предыдущего закрытия.

Одним из основных драйверов ралли на нефтяном рынке аналитики называют уверенность основных производителей в выравнивании баланса глобального спроса и предложения благодаря ограничению добычи сырья ОПЕК+.

Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради поддержания цен на сырьё. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

В пользу рынка также сыграло снижение недельных запасов сырья в США.

По данным Американского институт нефти (API), они уменьшились на 761.000 баррелей до 469,5 миллиона за неделю к 22 сентября, тогда как аналитики предсказывали рост на 3,4 миллиона баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика от Управления энергетической информации (EIA).

“Забегая вперёд, скажем, что цены на нефть, вероятно, продолжат получать поддержку от ограничения предложения и хорошего глобального спроса”, – сказали аналитики ANZ.