Цены на нефть малоподвижны, на стороне рынка - оптимизм ОПЕК

Цены на нефть малоподвижны утром в понедельник, сохраняя большую часть набранного по итогам предыдущей сессии преимущества благодаря оптимистичной риторике ОПЕК.

К 9.20 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,11 процента до $56,80 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $50,56 за баррель, на 0,2 процента ниже предыдущего закрытия.

Глобальный переизбыток на мировом рынке нефти сокращается благодаря ограничению добычи сырья ОПЕК и не входящими в организацию странами, сказали отраслевые министры в пятницу в Вене.

Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения и поддержания цен на сырьё. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сказал в пятницу, что нефтепроизводители, вероятно, будут решать вопрос о необходимости продлевать соглашение не раньше января 2018 года. В то же время другие участники встречи не исключили, что соответствующее решение может быть принято до конца этого года.

“У производителей ещё полно времени, чтобы решить, продлевать ли действие пакта после марта, – сказал старший экономист Mitsubishi UFJ Research and Consulting Томомити Акута. – Нефтяной рынок относительно недооценён по сравнению с другими рынками, но резкого скачка (цен) ждать не стоит, потому что рост будет сдерживаться наращиванием добычи ресурсов сланцевой нефти”.

Чистый нетто-лонг по контрактам на американский бенчмарк WTI вырос до максимально высокого значения за месяц, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъём рынка, аналитики называют укрепление доллара и сохраняющуюся напряжённость вокруг Северной Кореи.