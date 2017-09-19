Цены на нефть стабильны, прогноз роста добычи сланцев в США против рынка

Цены на нефть стабильны утром во вторник: прогноз роста добычи ресурсов сланцевой нефти в США сдерживает дальнейший подъём рынка.

К 9.30 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,07 процента до $55,44 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,98 за баррель, на 0,14 процента выше предыдущего закрытия.

Добыча сланцевой нефти в США в октябре вырастет десятый месяц подряд, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA). Производство сырья на семи сланцевых формациях в следующем месяце увеличится почти на 79.000 баррелей в сутки до 6,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном обзоре ведомства.

“Мы не уверены, что цены закрепятся на текущих уровнях, учитывая прогнозируемый рост добычи сланцевой нефти и опасения насчёт (замедления темпов роста) китайской экономики”, – сказали аналитики банка Barclays.

По их расчётам, средняя цена европейского маркерного сорта Brent составит $53 за баррель в 2017 году и $52 за баррель в 2018 году, на американский бенчмарк – $49 за баррель в 2017 и 2018 годах.

Игроки рынка также следят за надвигающимся на Карибские острова ураганом “Мария”.

Ранее прошедший по американскому побережью Мексиканского залива ураган “Харви” вывел из строя около четверти мощностей переработки в США. Сегодня НПЗ, порты и другие объекты инфраструктуры постепенно возобновляют работу.

Среди факторов поддержки котировкам аналитики называют сокращение экспорта сырья Саудовской Аравией.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии снизился до 6,693 миллиона баррелей в сутки в июле с 6,889 миллиона баррелей в сутки в графике отгрузок июня, показала статистика JODI.