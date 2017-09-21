Цены на нефть в минусе из-за роста запасов, добычи в США

Цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг из-за роста запасов и добычи сырья в США, а также на фоне укрепления доллара.

К 10.06 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,41 процента до $56,06 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $50,50 за баррель, на 0,37 процента ниже предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США увеличились за неделю к 15 сентября на 4,59 миллиона баррелей до 472,83 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали рост на 3,5 миллиона, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

Запасы бензина и дистиллятов за неделю снизились на 2,13 миллиона баррелей и 5,69 миллиона баррелей соответственно.

Добыча нефти в США практически восстановилась после урагана “Харви”, выведшего из строя около четверти мощностей переработки в стране и приведшего к остановке производства сырья на ряде участков. В настоящий момент, по данным EIA, добыча нефти в США составляет 9,51 миллиона баррелей в сутки.

В фокусе внимания инвесторов – встреча министров ОПЕК и не входящих в нефтекартель, которые соберутся завтра в Вене, чтобы обсудить дальнейшую судьбу нефтяного пакта.

ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения и поддержания цен на сырьё. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

В пользу ОПЕК говорит сохраняющаяся структура бэквордации на рынке североморского эталона, когда стоимость партий с отгрузкой в ближайшие даты превышает отсроченные.