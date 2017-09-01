Китайские акции завершили третью неделю подряд ростом

Акции Китая выросли в пятницу, завершив третью неделю подряд в плюсе благодаря уверенной корпоративной отчетности и грядущему реформированию госкомпаний.

Прогнозы инвесторов поддержали и ожидания, что рынки продолжат расти в преддверии съезда компартии Китая в середине октября, который позволит судить о приоритетах руководства КНР в следующие пять лет.

Индекс “голубых фишек” CSI300 вырос на 0,2 процента до 3.830,54 пункта, а индекс Shanghai Composite прибавил 0,2 процента до 3.367,12 пункта.

За неделю CSI300 вырос на 0,9 процента, в то время как SSEC поднялся на 1,1 процента, уверенно держась выше отметки 3.300 пунктов, которую индекс преодолел на прошлой неделе.

Настроения рынка в пятницу поддержало и частное исследование, показавшее, что производственная активность Китая в августе росла максимальными темпами за последние шесть месяцев, подтвердив вышедшую накануне официальную статистику.

За неделю акции сектора материалов выросли на 4,5 процента благодаря многолетнему строительному буму, который способствовал уверенному росту прибыли компаний и укреплению юаня. За этот год индекс подскочил более чем на 30 процентов.

Акции банков снизились на 2 процента за неделю, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после публикации квартальных результатов крупнейшими кредиторами.

Акции Гонконга в пятницу немного снизились, оставаясь вблизи двухлетних максимумов благодаря отчетности, уверенному росту производства в Китае и надеждам на экономичексие реформы Пекина.

Индексы Hang Seng и China Enterprises снизились на 0,1 процента.

За август Hang Seng набрал 2,4 процента, а HSCE - 4,3 процента.