Китайские акции в плюсе 3-ю сессию подряд в ожидании уверенного экономического роста

Фондовые рынки Китая росли третий день подряд, добравшись до новых пиковых значений 20 месяцев, не обращая внимания на напряжённость вокруг Северной Кореи. Рынок поддержали ожидания уверенного экономического роста до конца года, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики.

Инвесторы увеличивают вклады, ожидая объявления новых реформ на съезде компартии КНР в середине октября.

Индекс “голубых фишек” CSI300 вырос на 0,3 процента до 3.857,05 пункта, а Shanghai Composite вырос на 0,1 процента до 3.384,32 пункта.

После выхода на прошлой проведенных частными компаниями исследований о промпроизводстве в Китае, результаты которых превысили прогнозы, официальная августовская статистика может показать, что текущая динамика роста сохранится до конца года, несмотря на ужесточение политики.

Рынок поддержали и результаты частного исследования, согласно которым рост сектора услуг Китая ускорился в августе за счёт увеличения числа заказов.

“Экономическая активность в Китае удерживает хорошую динамику, поэтому руководство страны может и дальше придерживаться политики делевириджа и других реформ”,- говорится в комментарии экономистов ING.

Акции Гонконга завершили торги нулевой динамикой. Индекс Hang Seng оказался малоподвижен, закрывшись значением 27.741,35 пункта, а индекс China Enterprises вырос на 0,1 процента до 11.191,59 пункта.