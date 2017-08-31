Рынок акций Шанхая закрылся в минусе, индексы Гонконга снизились

Фондовый рынок Шанхая закрыл торги четверга снижением, поскольку инвесторы взяли паузу после недавнего ралли, однако завершил в плюсе третий месяц подряд благодаря оптимистичным результатам компаний.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 0,3 процента и закрылся на отметке 3.822,09 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,1 процента до 3.360,81 пункта.

За месяц CSI300 вырос на 2,3 процента, а SSEC - на 2,7 процента.

Инвесторы практически не отреагировали на данные, указавшие на неожиданное ускорение роста активности китайского производственного сектора в августе, при этом некоторые аналитики сомневаются в устойчивости текущей тенденции.

Большинство секторов снизились в четверг во главе с инфраструктурным и банковским, последний из которых опустился на 1,1 процента, так как инвесторы зафиксировали прибыль, посчитав, что оптимистичные результаты крупнейших китайских кредиторов были полностью заложены в цены.

Фондовый рынок Гонконга снизился по итогам торгов четверга, но завершил в плюсе восьмой месяц кряду на фоне восстановления китайской экономики и стабильного притока капитала из КНР.

Индекс Hang Seng опустился на 0,4 процента до 27.970,30 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,7 процента, закрывшись на отметке 11.295,44 пункта.

Однако за месяц Hang Seng набрал 2,4 процента за счет новых признаков расширения китайской экономики. HSCE вырос на 4,3 процента.

Динамика секторов на торгах четверга была смешанной.

Финансовый сектор, который подскочил почти на 24 процента с начала года, закрылся в минусе из-за того, что некоторые инвесторы зафиксировали прибыль после хороших результатов крупнейших китайских банков.

Ресурсный сектор продолжил укрепляться, набрав 0,8 процента.