Акции Китая завершили торги малоподвижно

Основные фондовые индексы Китая завершили торги среды малоподвижной динамикой из-за фиксации прибыли сталелитейных компаний, которая нивелировала рост банковского сектора в преддверии выхода квартальных отчётов.

Индекс CSI300 вырос на 0,1 процента до 3.756,09 пункта, а индекс Shanghai Composite упал на 0,1 процента до 3.287,70 пункта.

Акции Baoshan Iron & Steel Co Ltd подешевели на 3,7 процента, а субиндекс материалов упал на 2,2 процента.

В то же время бумаги банка Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) выросли на 2,6 процента, а акции Ping An Insurance Group Co of China Ltd поднялись на 0,3 процента.

Финансовый субиндекс вырос на 0,9 процента.

Несмотря на опасения, что банки могут столкнуться с замедлением роста займов и снижением процентной маржи во втором полугодии, ожидания высокой полугодовой прибыли поддержали стоимость акций в последние недели.

Банк Bank of Communications первым из пяти крупнейших кредитных институтов Китая отчитается о полугодовых результатах 24 августа.

Торги на фондовой бирже Гонконга были остановлены из-за надвигающегося тайфуна "Хато".