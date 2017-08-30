Фондовый рынок Китая закрылся нулевой динамикой, Гонконг вырос

Китайские акции завершили торги нулевой динамикой: уверенный подъем авиакомпаний и ресурсного сектора был нивелирован снижением акций банков, отчетность которых ждут инвесторы.

Индекс “голубых фишек” CSI300 завершил сессию без изменений, закрывшись значением 3.834,30 пункта, а индикатор Shanghai Composite к концу торгов остановился на уровне 3.363,63 пункта.

По мере завершения сезона полугодовой отчетности инвесторы размышляют о перспективах и устойчивости роста.

Китайская брокерская компания Guosen Securities предрекает акциям Поднебесной дальнейший рост, поскольку на этой неделе бумаги уверенно удерживали отметку выше 3.300 пунктов, которая раньше была недостижимой.

“Экономический рост, как ожидается, подтолкнет китайские акции типа А к росту”, - написал в недавнем докладе аналитик Guosen Янь Сиан.

“Сейчас мы, возможно, наблюдаем переломный момент экономического цикла”, - написал Янь, ссылаясь на хорошие экономические данные, устойчивые цены на сырье и невысокую инфляцию.

Акции операторов авиакомпаний выросли на биржах Китая и Гонконга, поскольку инвесторы рассчитывают, что сектор поднимется благодаря укреплению юаня. Юань во вторник преодолел психологически важную отметку 6,6 юаня за доллар впервые с июня 2016 года.

Рынок поддержали и акции ресурсного сектора: индекс CSI300 вырос на 1,6 процента, поскольку металлы дешевели из-за ослабления доллара, что способствует росту спроса.

Акции банков снизились на 0,9 процента после недавнего подъема.

Гонконгский индекс Hang Seng закрылся выше 28.000 пунктов впервые с мая 2015 года благодаря ослаблению геополитической напряженности, а также непрекращающемуся притоку средств на биржу. Индекс вырос на 1,2 процента до 28.094,61 пункта, а индекс China Enterprises вырос на 0,7 процента до 11.374,46 пункта.

Акции всех секторов выросли, наибольший подъем показали сырьевой и энергетический сектора, а также акции IT-компаний.