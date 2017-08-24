Фондовый рынок Китая понес максимальные потери за 2 недели, акции в Гонконге выросли

Китайский фондовый рынок в четверг снизился максимально за последние почти две недели на фоне падения акций China Unicom после наблюдавшегося ранее на этой неделе роста и охлаждения ажиотажа вокруг реформирования государственных предприятий КНР.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,6 процента до 3.734,65 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,5 процента и завершил торги на отметке 3.271,51 пункта.

Бумаги China Unicom подешевели примерно на 7 процентов к закрытию. Акции компании достигали дневного лимита в 10 процентов в понедельник и вторник, прежде чем снизиться в среду на 0,9 процента.

Подъем акций China Unicom в начале недели спровоцировала запланированная реструктуризация, в рамках которой телекоммуникационный оператор намерен привлечь средства десятка крупных инвесторов, включая Alibaba Group, Tencent Holdings и Baidu.

Снижение котировок сегодня наблюдалось по всему спектру рынка, при этом акции брокерских компаний резко упали после вчерашнего роста.

Фондовый рынок Гонконга повысился по итогам торгов четверга вслед за большинством азиатских площадок, продемонстрировав рост третью сессию подряд. Поддержку рынку оказал подъем акций финансового сектора и сектора недвижимости.

Торги в Гонконге возобновились после перерыва в среду, вызванного тайфуном "Хато".

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,4 процента до 27.518,60 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,9 процента, закрывшись на отметке 11.051,00 пункта.

Субиндекс финансового сектора вырос на 0,7 процента, а субиндекс потребительского сектора - на 1,3 процента.

Акции компаний, занятых в сфере недвижимости, также значительно повысились в цене - стоимость бумаг китайского застройщика Guangzhou R&F Properties Co Ltd подскочила на 7,3 процента до максимального уровня с июля 2009 года благодаря хорошему росту прибыли.