Рынки акций Китая и Гонконга выросли благодаря хорошей отчетности китайских компаний

Китайский фондовый рынок в пятницу подскочил до максимального уровня за последние почти 20 месяцев, при этом рост акций финансового и сырьевого секторов позволил шанхайскому индексу преодолеть ключевой уровень сопротивления на фоне укрепления уверенности инвесторов.

Выход целого ряда лучших, чем ожидалось, отчетов о прибыли ведущих китайских компаний в последние дни вселил надежду на то, что экономика сохранит набранные темпы роста до конца текущего года, вопреки прогнозировавшемуся аналитиками постепенному замедлению.

Улучшению настроений на рынке также способствовали признаки того, что процесс реструктуризации государственных предприятий Китая ускоряется.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 1,6 процента до 3.795,75 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 1,8 процента и закрылся на отметке 3.331,52 пункта, показав лучший результат за год. По итогам недели оба индекса выросли на 1,9 процента.

По словам аналитиков, “медведи” капитулируют, если шанхайский индекс продолжит удерживаться выше отметки 3.300 пункта, которая в последние несколько месяцев выступает уровнем сопротивления.

Лидеры рынка в ряде отраслей, включая China Vanke Co, China Life Insurance Co Ltd и Baoshan Iron & Steel Co Ltd в пятницу опубликовали хорошую отчетность за первое полугодие, присоединившись к списку компаний, чьи результаты либо совпали, либо превзошли рыночные ожидания.

Подъем котировок наблюдался по всему спектру рынка. Банковский субиндекс подскочил на 3,2 процента, в результате чего рыночная цена акций ChinaConstruction Bank и Industrial and Commercial Bank of China превысила их балансовую стоимость.

Фондовый рынок Гонконга повысился пятую сессию подряд в пятницу, показав существенный рост по итогам недели, благодаря воодушевляющим результатам крупных китайских компаний.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 1,2 процента до 27.848,16 пункта, максимального уровня закрытия с 8 августа. За эту неделю он прибавил 3 процента. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, вырос на 2,2 процента до 11.288,36 пункта, прибавив 5,6 процента за неделю.

Энергетический субиндекс подскочил более чем на 2 процента вслед за акциями китайских нефтяных гигантов Sinopec, PetroChina и CNOOC.

Бумаги финансового сектора также укрепились на фоне хорошего роста прибыли китайских банков и страховых компаний, включая Bank of Communications и China Life.