Цены на золото снизились на фоне укрепления доллара

Цены на золото снизились в среду, так как доллар держался выше многомесячных минимумов, пока инвесторы ждали итогов двухдневного заседания Федрезерва США, чтобы узнать о планах центробанка в отношении ужесточения монетарной политики.

Центробанк США обнародует свое решение по поводу монетарной политики в 21.00 МСК. Как ожидается, комитет ФРС оставит процентные ставки без изменений и может намекнуть, что начнет сокращать масштабный портфель облигаций уже в сентябре.

В 12.38 золото торговалось по $1.245,95 за тройскую унцию по сравнению с $1.248,55 за унцию при закрытии торгов во вторник.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $6,6 до $1.245,4 за унцию.

Экономисты ждут, что ключевая ставка ФРС останется на уровне 1,00-1,25 процента.

Азиатские фондовые рынки были стабильны, в то время как доллар удерживал преимущество, пока инвесторы ожидали решения ФРС.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust снизились на 1,13 процента до 800,45 тонн во вторник против 809,62 тонн в понедельник.

Серебро торговалось по $16,35 за унцию по сравнению с $16,46 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $921,55 по сравнению с $923,50, палладий - $855,90 против $857,00.