Цены на золото стабильны в преддверии заседания ФРС

Цены на золото торгуются вблизи максимума одного месяца во вторник, так как доллар держится у минимума более чем одного года в преддверии заседания Федрезерва США, которое, как ожидается, прольет свет на будущее монетарной политики.

Федрезерв, вероятно, оставит без изменений процентные ставки по итогам двухдневного заседания, которое завершится в среду. Инвесторы ожидают комментариев о сроках реализации будущих мер.

В 13.05 золото торговалось по $1.250,11 за тройскую унцию по сравнению с $1.254,86 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подешевели на $4,5 до $1.249,9 за унцию.

Доллар торговался вблизи минимума 13 месяцев к корзине основных валют во вторник, так как трейдеры сомневаются, что заседание ФРС на этой неделе сильно повлияет на вялую динамику доллара.

Препятствия, мешающие Дональду Трампу реализовать стимулирование экономики и претворить в жизнь налоговую реформу, также оказывают поддержку металлу.

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил в Сенате в понедельник, что четыре раза встречался с российскими чиновниками в прошлом году, но не вступал в сговор с Москвой, чтобы повлиять на итоги президентских выборов.

Серебро торговалось по $16,31 за унцию по сравнению с $16,45 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $926,70 по сравнению с $925,50, палладий - $858,25 против $848,00.