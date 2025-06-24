Последнее обновление: 24.06.2025 14:44

Израиль сообщил о новых ракетных обстрелах со стороны Ирана

Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил о нарушении режима прекращения огня Ираном и поручил военным нанести новые удары по Тегерану.

«Я дал указание Армии обороны Израиля ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня мощными ударами по целям режима в центре Тегерана», - заявил Кац.

Ранее премьер-министр Израиля Биньяин Нетаньяху заявил, что Израиль согласился на прекращение огня с Ираном. О перемирии объявил президент США Дональд Трамп. В субботу США вступили в конфликт между Израилем и Ираном, обстреляв ядерные объекты Ирана.

Update: В свою очередь Иран опроверг сообщения о выпущенной ракете после прекращения огня.

«Иран опровергает сообщения о якобы выпущенной с иранской территории ракете после объявления о прекращении огня», - говорится в сообщении гостелерадиокомпании Ирана (IRIB).

Кроме того, Высший совет нацбезопасности Ирана опубликовал заявление о вступлении в силу режима прекращения огня с Израилем.

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