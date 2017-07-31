Цены на золото обновили максимум почти 7 недель на фоне ослабления доллара

Цены на золото достигли максимумов почти семи недель в понедельник при поддержке слабого доллара и слабых экономических данных США, поставивших под сомнение перспективы очередного повышения ставки ФРС в этом году.

В 13.01 золото торговалось по $1.267,53, почти без изменений по сравнению с закрытием торгов в пятницу.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $1,5 до $1.266,9 за унцию.

Доллар торговался вблизи 13-месячных минимумов к корзине шести валют, что делает номинированное в долларе золото дешевле для держателей других валют. Это, в свою очередь, может подстегнуть спрос на металл.

По словам аналитиков сообщили, замедление роста зарплат и вялая инфляция снизили шансы на повышение ставки ФРС США в текущем году. С начала года регулятор повысил ставку дважды.

Надежды на то, что администрация Трампа в ближайшем будущем проведет налоговые реформы и примет меры экономического стимулирования, рассматриваемые в качестве благоприятных факторов для курса национальной валюты, уменьшились после того, как Сенат в пятницу не смог отменить ряд ключевых положений реформы здравоохранения Obamacare, что стало очередной неудачей нынешнего президента.

Однако слабый физический спрос на золото сдержит рост котировок металла. Цены на золото в Индии на прошлой неделе продемонстрировали максимальный за семь месяцев дисконт к официальным внутренним котировкам на фоне слабости розничного спроса, обусловленного высоким уровнем цен. В других азиатских центрах покупатели на фоне сезонного затишья воздерживались от покупок.

Серебро торговалось по $16,73 за унцию по сравнению с $16,66 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $933,99 по сравнению с $929,00, палладий - $882,95 против $877,00.