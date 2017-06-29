Цены на золото снизились, комментарии центробанков повысили доходность облигаций

Цены на золото снизились в четверг, растеряв набранное ранее преимущество, после того как намёки центробанков о возможном ужесточении сверхмягкой монетарной политики подтолкнули доходность облигаций, но снижение доллара до годовых минимумов поддержало металл.

"Ястребиные" комментарии центробанков на этой неделе, сигнализировали о том, что период лёгких денег, в ходе которого цены на золото достигли рекордной отметки в $1.920,30 за унцию в 2011 году, может закончиться во многих странах, кроме США.

В 13.41 золото торговалось по $1.245,81 за тройскую унцию по сравнению с $1.248,82 за унцию при закрытии торгов в среду.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подешевели на $2,9 до $1.246,2 за унцию.

Во вторник глава ЕЦБ Марио Драги намекнул на возможные изменения монетарной политики, а заявления главы Банка Англии Марка Карни на этой неделе увеличили шансы на повышение процентной ставки в Великобритании в ближайшие месяцы.

Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла пиков пяти недель, а евро обновило максимум 14 месяцев, так как инвесторы готовились к тому, что ЕЦБ начнет сворачивать масштабную программу монетарных стимулов.

Серебро торговалось по $16,75 за унцию по сравнению с $16,77 к закрытию торгов в среду, платина стоила $917,49 по сравнению с $919,50, палладий - $856,70 против $855,00.