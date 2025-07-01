Доллар утром во вторник дешевеет к иене и фунту, слабо растет к евро

Доллар США незначительно поднимается в поре с евро, дешевеет к иене и фунту стерлингов утром во вторник.

Так, евро снизился к доллару на 0,05% и торгуется на уровне $1,1781 по сравнению с $1,1787 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта к доллару увеличился на 0,08% и составляет $1,3743 против $1,3732 по итогам торгов в понедельник.

Курс американской валюты в паре с иеной снизился на 0,26% - до 143,65 иены с 144,03 иены на закрытие предыдущих торгов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,14%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,07%.

DXY по-прежнему держится у минимумов с февраля 2022 года на фоне растущих опасений в отношении перспектив бюджета США и торговой неопределенности.