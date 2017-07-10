Цены на золото снизились до минимумов почти 4 месяцев

Цены на золото упали до минимумов почти четырёх месяцев в понедельник, так как последняя трудовая статистика в США подстегнула фондовые рынки и доходность казначейских гособлигаций, снизив спрос на актив-убужище.

В 12.51 золото торговалось по $1.207,86 за тройскую унцию по сравнению с $1.212,80 за унцию при закрытии торгов в пятницу.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подешевели на $2,8 до $1.206,9 за унцию.

Доходность 10-летних казначейских госбондов США обновила максимум двух месяцев в 2,938 процента в пятницу.

Согласно опубликованной в пятницу трудовой статистике, число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в июне увеличилось на 222 000, тогда как аналитики ожидали роста на 179 000.

Опубликованные в пятницу данные стабилизировали доллар и поддержали азиатские акции. Укрепление доллара делает золото дороже для держателей других валют.

Рынок также ждёт выступление главы ФРС Джаннет Йеллен в четверг, в ходе которого может быть озвучена позиция центробанка касательно повышения процентных ставок.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust снизились на 0,63 процента до 835.35 тонн в пятницу по сравнению с 840.67 тонн в четверг.

Хедж-фонды и управляющие инвестициями сокращали число длинных позиций в золоте и серебре на бирже COMEX четвёртую неделю подряд, на неделе по 3 июля, согласно данным Комиссии США по торговле сырьевыми фьючерсами в пятницу.

Серебро торговалось по $15,28 за унцию по сравнению с $15,58 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $900,10 по сравнению с $903,50, палладий - $835,53 против $838,50.