Цены на золото обновили годовой максимум на фоне снижения доллара

Цены на золото достигли максимума более одного года в пятницу, так как доллар снизился на фоне более слабых, чем ожидалось, данных о занятости в США, а назревающая напряженность вокруг КНДР поддержала спрос на актив-убежище.

В 12.52 золото торговалось по $1.352,10 за тройскую унцию по сравнению с $1.248,80 за унцию при закрытии торгов в четверг.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подорожали на $6,6 до $1.256,9 за унцию.

Индекс доллара США к корзине основных валют опустился на 0.5 процента до 91.177, после падения до самого слабого значения с января 2015 года.

Давление на доллар оказало снижение долгосрочных казначейских облигаций США до минимумов 10 месяцев, тогда как слабые данные о занятости в США и опасения о реакции крупных мировых экономик на ураганы “Харви” и “Ирма” повысили спрос на гособлигации [USD/].

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что предпочел бы не прибегать к военным действиям против Северной Кореи в ответ на ядерную и ракетную угрозу, однако если США пойдет по военному пути, то это будет “очень печальный день” для руководства КНДР.

“Цены на золото демонстрировали ралли после того, как не дотянувшие до ожиданий данные поставили под сомнение очередное повышение ставки ФРС США”, - сказал аналитик Дэниел Хайнс из ANZ.

Серебро торговалось по $18,15 за унцию по сравнению с $18,07 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $1017,80 по сравнению с $1015,50, палладий - $951,00 против $955,00.