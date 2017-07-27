Цены на золото достигли пиков 6 недель

Цены на золото растут второй день подряд в четверг и достигли максимума шести недель, так как доллар упал до минимума 13 месяцев после заседания Федрезерва, давшего понять рынку, что регулятор не будет торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики.

Федеральная резервная система США не стала менять диапазон ключевой ставки в среду, объявив, что собирается начать сокращение солидного объема активов на своем балансе "достаточно скоро".

В 12.31 золото торговалось по $1.262,56 за тройскую унцию по сравнению с $1.260,60 за унцию при закрытии торгов в среду.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подорожали на $12,6 до $1.262 за унцию.

После "голубиных" комментариев ФРС индекс доллара к корзине основных валют торгуется в четверг вблизи 13-месячных минимумов, в то время как цены казначейских облигаций США выросли.

Спотовые цены на золото могут пробить сопротивление на уровне $1.264 за унцию и подняться до следующего уровня сопротивления в $1.271, считает технический аналитик Reuters Ван Тао.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust снизились на 0,63 процента до 795,42 тонны в среду по сравнению с 800,45 тонны во вторник.

Серебро торговалось по $16,70 за унцию по сравнению с $16,62 к закрытию торгов в среду, платина стоила $931,60 по сравнению с $929,00, палладий - $875,50 против $865,50.