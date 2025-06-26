Цены на платину взлетели до максимума с 2014 года

Стоимость платины на мировом рынке выросла до самого высокого уровня с 2014 года. Это связано с дефицитом поставок и волной спекулятивных покупок, всколыхнувшими рынок драгоценных металлов, пишет Bloomberg.

Платина достигла отметки в $1400,75 за унцию по состоянию на 11:25 по лондонскому времени. Палладий показал сильный рост, подскочив до $1093,46 за унцию. Золото тоже несколько повысилось на фоне геополитических напряжений (война между Израилем и Ираном) и неопределенности процентных ставок Федеральной резервной системы США.

"Недавний всплеск китайских инвестиций и замена ювелирных изделий привлекают внимание к дефициту поставок платины", – прокомментировал Джастин Лин, аналитик Global X ETFs.

Он добавил, что платина и палладий тесно связаны, потому что могут заменять друг друга в автокатализаторах в зависимости от относительных цен, поэтому рост платины влечет за собой и палладий.

На рынке платины в Лондоне и Цюрихе уже несколько месяцев подряд ощущается нехватка платины после того, как около полумиллиона унций перевезли в США.

Форвардные цены на платину сейчас торгуются значительно ниже спотовых – ситуация, известная как бэквордация, указывающая на напряженные рыночные условия; а стоимость ссуды платины составляет около 13% годовых, что значительно выше привычного близкого к нулю уровня.