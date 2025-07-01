Последнее обновление: 01.07.2025 18:00

Цены на нефть эталонных марок утром в среду снижаются

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром во вторник из-за опасений инвесторов избытка предложения на фоне планов наращивания добычи странами ОПЕК+.

Сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,33 до $66,41 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,06 до $66,74 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,36 до $64,75 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,41 (0,63%), до $65,11 за баррель.

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