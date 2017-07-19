Цены на золото снизились, так как доллар отступил от многомесячных минимумов

Цены на золото снизились в среду, так как доллар взял паузу после падения до многомесячных минимумов, в то время как неопределенные перспективы ужесточения монетарной политики США в этом году и политические разногласия в Вашингтоне продолжают оказывать давление на американскую валюту.

Доллар колеблется вблизи минимумов десяти месяцев, так как инвесторы полагают, что ужесточение денежно-кредитной политики будет происходить очень медленно, в то время как оптимизим относительно китайской экономики поддержал азиатские акции и сырьевые товары.

Неудачные попытки республиканцев изменить или отменить принятую экс-президентом США Бараком Обамой реформу здравоохранения Obamacare в Сенате во вторник также оказали давление на доллар. Этот провал ставит крест на семилетней борьбе, которую нынешний президент США Дональд Трамп и Республиканская партия ведут против Obamacare.

В 12.42 золото торговалось по $1.239,61 за тройскую унцию по сравнению с $1.241,96 за унцию при закрытии торгов во вторник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подешевели на $2,5 до $1.239,4 за унцию.

Тем временем запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust снизились на 0,68 процента до 821,45 тонн во вторник против 827,07 тонн в понедельник.

Серебро торговалось по $16,21 за унцию по сравнению с $16,25 к закрытию торгов во вторник после достижения пика почти двух недель в ходе предыдущей сессии.

Платина стоила $920,85 по сравнению с $922,00, палладий - $861,30 против $863,50.