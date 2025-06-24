Доллар США дешевеет к основным мировым валютам

Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в понедельник на заявлении американского президента Дональда Трампа о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,31%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,28%.

Во вторник инвесторы ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, надеясь получить новые сигналы относительно будущего направления денежно-кредитной политики американского ЦБ.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1609 по сравнению с $1,1578 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта к доллару поднялся до $1,3566 с $1,3524 по итогам торгов в понедельник.

Стоимость американской валюты в паре с иеной опустилась до 145,31 иены с 146,15 иены накануне.

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1774 юаня против 7,1795 юаня по итогам предыдущей сессии.