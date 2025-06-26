Цены на нефть эталонных марок утром в четверг повышаются, инвесторы оценивают геополитическую ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке и официальные данные о запасах нефти в США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $67,93 за баррель, что на $0,25, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $0,54 до $67,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,28 до $65,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,55 до $64,92 за баррель.