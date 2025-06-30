Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник снижаются после максимального с 2023 года падения на прошлой неделе.

Сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 до $66,65 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,11 до $66,8 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,31 до $65,21 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,28 (0,4%), до $65,52 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 12%, WTI - на 11,3%. Падение цен стало максимальным с марта 2023 года.