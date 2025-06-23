ПВО Катара перехватили все иранские ракеты. Об этом заявило Минобороны страгны.

Власти также подчеркнули, что оставляют за собой право на ответ на иранскую атаку.

В Иране же заявили, что операции Тегерана "не представляют угрозы или опасности для дружественного и братского государства Катар и его народа".

В Бахрейне из-за действий Ирана объявили воздушную тревогу, граждан призвали сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте. Между тем сотрудники посольства США в Катаре и Бахрейне находятся в режиме "Пригнись и накройся" (duck and cover), разработанный для спасения в случае нападения, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным Fox News, президент США Дональд Трамп сейчас проводит совещание с высшим военным командованием. Администрация "внимательно" следит за сообщениями об атаке Ирана на военные базы США в Катаре, передает телеканал.

Между тем Иран и США дали свою оценку результатов ракетного удара со стороны Тегерана.

Пентагон заявил, что в результате удара Ирана по военной базе США пострадавших среди американского персонала нет.

Иран заявил, что военная база под управлением США на территории Катара была полностью уничтожена.