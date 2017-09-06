Цены на золото в легком плюсе из-за напряженности вокруг КНДР и прогноза ставки ФРС

Цены на золото держатся в небольшом плюсе в среду из-за геополитической напряженности вокруг Северной Кореи и ожиданий того, что низкая инфляция в США может помешать планам регулятора провести очередное повышение ставки.

В 12.28 золото торговалось по $1.339,23 за тройскую унцию по сравнению с $1.338,36 за унцию при закрытии торгов во вторник, после достижения максимума с сентября 2016 года в ходе предыдущей сессии.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на $0,2 до $1.344,3 за унцию.

“Я полагаю, что новости с Корейского полуострова могут спровоцировать резкий скачок цен в краткосрочной перспективе, но я не удивлюсь, если котировки золото несколько растеряют импульс роста”, - сказал Джеффри Хейли из OANDA.

Высокопоставленный северокорейский дипломат предупредил во вторник, что КНДР готова отправить “больше подарков” в США, пока мировые державы готовятся ответить на последнее ядерное испытание Северной Кореи.

Доллар снизился к иене в среду, приблизившись к пробитому недавно минимуму четырех с половиной месяцев, из-за напряженности на Корейском полуострове и комментариев представителя руководства ФРС США о вялой инфляции.

Чиновники ФРС выразили беспокойство в связи с низкой инфляцией, а некоторые из них поддержали идею повременить с повышением ставок.

Серебро торговалось по $17,93 за унцию по сравнению с $17,89 к закрытию торгов в среду, платина стоила $1009,30 по сравнению с $1006,00, палладий - $962,75 против $958,00.