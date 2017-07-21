Цены на золото обновили пики 3 недель на фоне падения доллара

Цены на золото достигли максимумов трёх недель в пятницу и могут показать недельный рост вторую неделю подряд, тогда как доллар упал до 13-месячных минимумов.

Евро вырос почти на два процента на этой неделе, что опустило доллар до многомесячных минимумов к корзине основных валют-соперников.

В 12.40 золото торговалось по $1.246,81 за тройскую унцию по сравнению с $1.244,24 за унцию при закрытии торгов в четверг.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подорожали на $1,2 до $1.246,8 за унцию.

"То, что мы сейчас наблюдаем, связано с политическими рисками в США",- сказал Стивен Иннес из OANDA в Сингапуре.

Неудачные попытки Республиканской партии пересмотреть систему здравоохранения, а также многочисленные расследования связей Дональда Трампа с Россией, проводимые Конгрессом и федеральным спецпрокурором, омрачили первые полгода правления нового американского президента.

Серебро торговалось по $16,37 за унцию по сравнению с $16,29 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $928,05 по сравнению с $926,30, палладий - $850,25 против $842,50.