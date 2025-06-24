Цены на нефть эталонных марок утром во вторник снижаются

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром во вторник на фоне заявления президента США Дональда Трампа о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась до $69,58 за баррель, что на $1,9 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты упали в цене на $5,53 до $71,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $1,91 до $66,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $5,3 до $68,51 за баррель.