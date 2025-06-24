Цены на золото снизились после объявления о перемирии между Израилем и Ираном

Во вторник стоимость золота опустилась до самого низкого уровня за две недели. Об этом пишет Reuters.

Причиной стало снижение геополитической напряженности после заявления президента США Дональда Трампа о достижении договоренности о перемирии между Ираном и Израилем.

Спотовая цена на золото снизилась на 1,4% и составила $3319,39 за унцию. В ходе торгов она опускалась до минимума с 11 июня. Фьючерсы на золото в США потеряли 1,2%, снизившись до $3352,60.

Кроме этого, заместитель председателя Федеральной резервной системы США Мишель Боуман заявила, что в связи с рисками для рынка труда может наступить время для снижения процентных ставок. Инвесторы ожидают показания председателя ФРС Джерома Пауэлла, запланированные на вторник.

На других рынках спотовое серебро подешевело на 0,1% до $36,08 за унцию. Цены на платину снизились на 0,3% до $1290,67, палладий - на 1,3% до $1062,94.