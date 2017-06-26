Китайские "голубые фишки" достигли пика 18 месяцев, акции в Гонконге выросли

Китайский индекс "голубых фишек" завершил торги понедельника выше годового максимума благодаря сообщениям о том, что индексный провайдер MSCI может существенно увеличить в будущем вес китайских акций класса "А" в своем индексе развивающихся стран.

Индекс Shanghai SE 50, отражающий динамику 50 крупнейших компаний Китая по капитализации, повысился на 0,6 процента до 18-месячного максимума. С начала 2017 года индекс прибавил 11,2 процента по сравнению с 2,6-процентным ростом индекса SSEC.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 1,3 процента до 3.668,09 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,9 процента и закрылся на отметке 3.185,44 пункта.

Решение MSCI Inc о включении в Emerging Markets Index акций класса "А" 222 крупных китайских компаний спровоцировало в последние дни активную скупку "голубых фишек".

Китайское издание Shanghai Securities News сообщило в воскресенье, ссылаясь на главу MSCI Генри Фернандеса, что индексный провайдер может в будущем увеличить вес китайских акций класса "А" в Emerging Markets Index, добавив бумаги 195 компаний средней капитализации.

Секторы повсеместно выросли. В лидерах роста оказался сектор недвижимости, подскочивший на 4,6 процента до максимума почти семи месяцев вслед за акциями China Vanke, стоимость которых взлетела на 10 процентов вторую сессию подряд.

Фондовый рынок Гонконга начал эту неделю повышательной динамикой - основные индексы выросли вслед за акциями технологических компаний и китайских фирм, занимающихся недвижимостью.

Настроения на рынке стали более оптимистичными с приближением 20-й годовщины возвращения Гонконга под китайскую юрисдикцию. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит мегаполис для участия в торжественных мероприятиях, которые пройдут с 29 июня по 1 июля.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,8 процента до 25.871,89 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 1,0 процента, закрывшись на отметке 10.530,66 пункта.

Все основные секторы, за исключением телекоммуникационного, вышли в плюс. IT-сектор вырос на 1,3 процента, а индекс, отслеживающий акции китайских компаний в сфере недвижимости, подскочил на 2,2 процента.