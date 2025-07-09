Последнее обновление: 09.07.2025 11:52

Потребительские цены в Китае в июне выросли впервые с января

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне увеличились на 0,1% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Рост был отмечен впервые с января. В мае цены уменьшились на 0,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали неизменность цен в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в июне упали на 3,6% в годовом выражении после снижения на 3,3% в предыдущий месяц, по данным ГСУ.

Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 3,2%.

Падение цен производителей произошло 33-й месяц подряд.

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