Соблюдение ОПЕК нефтяного пакта снизилось до минимума за I полугодие - МЭА

Уровень соблюдения ОПЕК глобального нефтяного пакта в июне снизился до минимального значения за первое полугодие этого года из-за превышения лимита добычи сырья некоторыми странами картеля, сообщило в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА).

Страны-члены ОПЕК в июне выполнили условия сделки на 78 процентов по сравнению с 95 процентами в мае.

"Каждый месяц случается что-то, что усиливает сомнения в темпах балансировки рынка. В этом месяце сдерживающими факторами стали стремительное восстановление добычи нефти в Ливии и Нигерии и снижение уровня соблюдения пакта ОПЕК", – сообщило МЭА.

Добыча нефти в Ливии и Нигерии, которые не участвуют в сделке, за последние месяцы суммарно выросла более чем на 700.000 баррелей в сутки.

ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу сырья примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

Сокращение производства сырья в рамках пакта позволило стабилизировать цены на нефть на уровне $45-50 за баррель, но в последние недели давление на котировки усилилось из-за роста добычи в США и сохраняющихся рекордно высоких мировых запасов.

Сейчас фьючерсы на североморскую смесь Brent торгуются у отметки в $47,30 за баррель.

По прогнозу МЭА, устойчивый рост спроса во второй половине 2017 года и в 2018 году должен помочь ускорить процесс балансировки мирового рынка.

Агентство рассчитывает на стабильный рост спроса на нефть ОПЕК, который, по его расчётам, достигнет 33,6 миллиона баррелей в сутки в четвёртом квартале 2017 года.

Запасы нефти в странах ОЭСР в мае превысили средний уровень за пять лет на 266 миллионов баррелей против 300 миллионов баррелей в апреле, сообщило МЭА. По предварительным данным, в июне запасы также немного снизятся.

Что касается роста добычи нефти в не входящих в ОПЕК странах, таких как США, Канада и Бразилия, МЭА считает, что недавнее снижение котировок может заставить их пересмотреть свои планы.

"Финансовые показатели говорят о том, что несмотря на увеличение добычи, прибыль не растёт, а недавно топ-менеджеры ведущих компаний сказали, что для того чтобы сохранить темпы роста добычи, цены на нефть должны находиться у отметки $50 за баррель", – сообщило МЭА.