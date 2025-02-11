ЕС обещает контрмеры в ответ на увеличение пошлин Трампа

Европейский Союз готов ввести ответные меры в ответ на 25% пошлины, которые США накладывают на импорт стали и алюминия. Об этом пишет Bloomberg.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала решение Вашингтона и заверила, что ЕС отреагирует.

"Я глубоко сожалею о решении США ввести тарифы на европейский экспорт стали и алюминия. Неоправданные тарифы на ЕС не останутся без ответа - они вызовут твердые и пропорциональные контрмеры", - заявила она.

Решение Дональда Трампа вступит в силу 12 марта. Белый дом объясняет его тем, что ЕС "очень несправедливо" относится к США и имеет профицит торгового баланса с Штатами.

Отмечается, что Трамп также намекнул, что тарифы могут вырасти еще больше.

В ответ ЕС рассматривает несколько вариантов введения пошлин на американские товары. По данным Bloomberg, блок может повторно применить ограничения, которые действовали еще во время первого срока Трампа.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Европа готова действовать вместе.

"Если США не оставят нам другого выбора, то Европейский Союз отреагирует на это как единое целое", - сказал он.

Конфликт вокруг американских пошлин на металлы продолжается с 2018 года, когда США ввели подобные ограничения, мотивируя их соображениями национальной безопасности. Тогда под санкции попал европейский экспорт стали и алюминия на сумму почти $7 млрд.

Обе стороны договорились о временном перемирии в 2021 году, когда США частично отменили свои меры и ввели набор тарифных квот, сверх которых применяются пошлины на металлы, тогда как ЕС заморозил все свои ограничительные меры.

В 2022 году ЕС отправил в США 3,8 млн тонн стали и 289 тыс. тонн алюминия.