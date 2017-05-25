ОПЕК не видит необходимости усиливать сокращение нефтедобычи - министр С.Аравии

Нефтекартель ОПЕК не видит необходимости более глубокого сокращения мировой добычи и, скорее всего, в четверг договорится о продлении мирового пакта с несколькими странами вне клуба ещё на 9 месяцев, сказали несколько министров ключевых добывающих стран.

Индикативные цены на нефть дорожали накануне саммита ОПЕК+ в Вене в ожидании того, что добытчики продлят пакт о сокращении добычи еще на три квартала.

Но после появления первых комментариев нефтяных министров в четверг, котировки Brent развернулись в минус и сейчас находятся на уровне $53,65 за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии - крупнейшего добытчика ОПЕК - сказал в четверг: участники глобального пакта сходятся во мнении, что сейчас не нужно более глубокое сокращение производства.

Текущая сделка ОПЕК и 11 стран вне клуба предусматривает сокращение глобального производства на 1,8 миллиона баррелей в сутки в течение первой половины 2017 года, на долю РФ приходится 300.000 баррелей в сутки из этого объёма.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии, следующая встреча ОПЕК, скорее всего, пройдёт в ноябре или декабре.